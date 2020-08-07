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Сенат Конгресса США одобрил запрет на TikTok на госустройствах

Cенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий госслужащим использовать китайское приложение TikTok на государственных устройствах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как уточняет канал, официальные лица США обеспокоены тем, что владельцы приложения обязаны предоставлять данные по запросу правительства Китая. «Мне кажется немыслимым, что мы должны продолжать разрешать федеральным служащим, тем работникам, которым доверены конфиденциальные правительственные данные, получать доступ к этому приложению на своих рабочих телефонах и компьютерах», — заявил сенатор Джош Хоули, автор законопроекта.

В КНР требования США продать TikTok назвали запугиванием и манипуляцией
Политика
Фото: Ng Han Guan / AP

Представитель приложения сообщил телеканалу, что у компании нет более важного приоритета, чем защита конфиденциальности своих пользователей. По словам собеседника Fox News, TikTok предназначен для «развлечения, самовыражения и общения», и в компании понимают, что это не то, для чего подходят устройства федерального правительства.

На сайте Конгресса говорится, что законопроект запрещает использовать TikTok или любое другое приложение от того же разработчика на любых устройствах, выпущенных федеральным правительством или государственной корпорацией. Для определенных видов деятельности, например, исследования кибербезопасности может быть сделано исключение.

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Политика
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что запретит TikTok в Штатах, и что у него на это «есть все полномочия». Позже президент потребовал продать приложение американской компании до 15 сентября, в противном случае вновь угрожая запретом. Reuters со ссылкой на официального представителя китайской компании ByteDance — разработчика социальной сети TikTok — указал, что компания рассматривает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами Соединенных Штатов.

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал требование продать приложение вопиющим актом запугивания и абсолютной политической манипуляцией. Он отметил, что Вашингтон не представил никаких доказательств существования угрозы национальной безопасности США со стороны сервиса.

Теги: США, Сенат США
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