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СК назвал причину смерти подростка в уральском монастыре

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Причиной смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области стало тяжелое заболевание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

«По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки подтверждена причина смерти — тяжелое заболевание», — говорится в сообщении. В Следственном комитете уточнили, что найденное при осмотре тела подростка незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера. Сейчас тело девочки передали родственникам для захоронения.

6 августа глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств смерти 15-летней девочки в монастыре. По данным источников ТАСС, подросток страдал хроническим заболеванием, она умерла в хосписе, расположенном на территории монастыря.

Бывший схиигумен Сергий сообщил подробности о смерти девочки в монастыре
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Схиигумен Сергий

Позже лишенный священного сана бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), находящийся в монастыре, сообщил, что у девочки был рак головного мозга. По его словам, умершая находилась в хосписе монастыря около семи месяцев, к ней еженедельно приезжал врач.

Теги: СК, новости, монастырь, Свердловская область
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