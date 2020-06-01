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Партия основателей Faberlic сообщила о допуске к региональным выборам

Фото: Дмитрий Ермаков / АГН «Москва»
Фото: Дмитрий Ермаков / АГН «Москва»

Минюст допустил партию «Новые люди», cозданную основателями компании Faberlic, к участию в региональных избирательных компаниях в 2020 году, партия зарегистрировала 53 региональных отделения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

По закону политические партии получают право на участие в выборах после регистрации отделений не менее чем в 43 регионах страны.

По словам основателя партии Алексея Нечаева, им нужны кандидаты, «которые готовы вести за собой людей и уже являются лидерами, пусть даже в небольших локальных сообществах».

Основатели Faberlic объявили о создании собственной политической партии
Политика
Алексей Нечаев

Основатели Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков объявили о создании собственной политической партии в январе. Тогда Даванков сообщал, что документы на регистрацию были поданы еще в декабре, съезд партии планировался на 1 марта. Свидетельство о регистрации в Минюсте партия получила в конце марта, следует из данных Минюста.

В соответствии с уставом цель партии — «переориентировать государство» с заботы о чиновниках на службу гражданам. Основатель партии Алексей Нечаев позиционировал партию как правую.

Теги: партия, Выборы
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