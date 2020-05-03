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Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Житель подмосковных Озер задержан после нападения на полицейских. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В дежурную часть МВД России по городскому округу Озеры из городской больницы поступило сообщение о госпитализации с телесными повреждениями двух мужчин. Установлено, что пострадавшие являются сотрудниками МВД. Подозреваемый установлен и задержан. По данному факту назначено проведение проверки», — отметили в пресс-службе.

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ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. По данным издания «360», между мужчинами завязался конфликт, который закончился дракой, после чего нападавший скрылся с места преступления.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте правительства Московской области, выгул собак в период самоизоляции возможен только в пределах 100 метров от дома. При этом необходимо держать с другими людьми дистанцию не менее 1,5 метра.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудника полиции в Москве. Полицейский 30 апреля во время патрулирования обнаружил четверых неизвестных около жилого дома на улице Вешняковской. Когда патрульный остановил людей для проверки документов, один из них начал вести себя агрессивно, нецензурно выругался и ударил полицейского по лицу.

Теги: новости РБК, ГУ МВД по Московской области, нападение на полицейских
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