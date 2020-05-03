Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

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Житель подмосковных Озер задержан после нападения на полицейских. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.



«В дежурную часть МВД России по городскому округу Озеры из городской больницы поступило сообщение о госпитализации с телесными повреждениями двух мужчин. Установлено, что пострадавшие являются сотрудниками МВД. Подозреваемый установлен и задержан. По данному факту назначено проведение проверки», — отметили в пресс-службе.