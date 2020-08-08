В бундестаге назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны

Депутат бундестага от партии «Союз 90 / Зеленые», бывший министр охраны окружающей среды Юрген Триттин заявил, что письмо трех сенаторов США, угрожавших ввести санкции против немецкого порта из-за «Северного потока-2», является объявлением экономической войны. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, который не должен оставаться без ответа», — указал депутат.

Он призвал правительство Германии и ЕС найти решительный ответ на американские действия, в том числе, возможно, пригрозить собственными санкциями.

Триттин уточнил, что порт Мукран в городе Засниц, о котором шла речь в письме, находится в избирательном округе канцлера Ангелы Меркель. Как отмечает издание, там хранятся стальные трубы, необходимые для завершения строительства трубопровода через Балтийское море.