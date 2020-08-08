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В бундестаге назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны

Депутат бундестага от партии «Союз 90 / Зеленые», бывший министр охраны окружающей среды Юрген Триттин заявил, что письмо трех сенаторов США, угрожавших ввести санкции против немецкого порта из-за «Северного потока-2», является объявлением экономической войны. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, который не должен оставаться без ответа», — указал депутат.

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2
Политика
Трубы для строительства газопровода &laquo;Северный поток - 2&raquo; в немецком порту Мукран

Он призвал правительство Германии и ЕС найти решительный ответ на американские действия, в том числе, возможно, пригрозить собственными санкциями.

Триттин уточнил, что порт Мукран в городе Засниц, о котором шла речь в письме, находится в избирательном округе канцлера Ангелы Меркель. Как отмечает издание, там хранятся стальные трубы, необходимые для завершения строительства трубопровода через Балтийское море.

Письмо в адрес оператора порта, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, направили сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон. Они заявили. что если организация продолжит предоставлять для проекта «Северный поток-2» товары, услуги и поддержку, то она «разрушит свое финансовое будущее». Помимо труб в порту находятся два судна, способные достроить газопровод, — трубоукладчик «Академик Черский» и самоходная баржа «Фортуна». Сенаторы пообещали, что санкции начнут действовать в тот момент, когда «один из двух кораблей опустит в воду трубу для строительства газопровода».

Теги: Германия, бундестаг, Северный поток-2, США, санкции
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