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В Хабаровском крае исчезла яхта «Барыня»

В Хабаровском крае в акватории Татарского пролива пропала парусная яхта «Барыня». Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

По данным ведомства, связь с судном, следовавшем из порта Нельма в Советскую Гавань, оборвалась еще 31 июля 2020 года. Предположительно, на борту яхты могут находиться три человека.

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В субботу, 8 августа, на поиски судна отправился вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Спасатели осмотрят с воздуха побережье и морскую акваторию. Ранее из-за штормовой погоды использовать авиацию было невозможно.

В середине июня в акватории Авачинской бухты на Камчатке перевернулся катер, в результате пропали четверо моряков. Позднее спасатели обнаружили вещи пропавших. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Теги: Хабаровский край, яхта, исчезновение
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