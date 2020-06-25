На Камчатке нашли вещи пропавших с перевернувшегося катера моряков

Спасатели обнаружили вещи четверых моряков, чей катер перевернулся в акватории Авачинской бухты на Камчатке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на краевой главк МЧС России.

По данным ведомства, при помощи дрона были обнаружены остатки плашкоута. При обследовании береговой линии от устья реки Сухой до устья реки Налычева были найдены документы, баулы и рюкзаки, которые, находились на перевернувшемся судне.

Обнаруженные вещи переданы следственным органам.

В ведомстве добавили, что дважды в сутки спасатели информируют проходящие мимо суда, ориентируя их на осуществление попутного поиска.

Катер перевернулся в Авачинской бухте в ночь на 14 июня. В результате пропали четыре члена экипажа. Данное судно должно было доставить груз к другому судну. По данному факту было уголовное дело о нарушении правил безопасности.