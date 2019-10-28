В Приморье четыре рыбака вышли в море и не вернулись

В Приморье четыре рыбака вышли в море и не вернулись

В Ольгинском районе Приморья спасатели проводят поиски мужчин, которые не вернулись с рыбалки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Как следует из сообщения ведомства, четыре человека 26 октября вышли на рыбалку на моторной лодке заливе Владимир и не вернулись. В поиске рыбаков задействованы 18 человек, 7 единиц техники, одно плавательное средство, а также беспилотник.

В августе на Камчатке пропали трое рыбаков. Они вышли на катере в район мыса Опасный 20 августа и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, но этого не произошло. В ходе поисков были обнаружены личные вещи мужчин и обломки катера. Всего было обследовано 220 км акватории и прибрежной полосы на площади 110 кв. км, для поисков на место также направили вертолет Ми-8.

