Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Отец с сыном пострадал при стрельбе на юго-востоке Москвы Общество, 02:56 Режиссер Грымов назвал уничтожающей стратегию защиты Ефремова Общество, 02:42 «Питтсбург» Малкина вылетел из Кубка Стэнли Спорт, 02:37 Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики Экономика, 02:02 Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн Политика, 01:56 В Гидрометцентре пообещали москвичам заметное похолодание Общество, 01:17 Консул в Белоруссии сообщил об отсутствии жалоб у задержанных россиян Общество, 00:52 Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии достигло 20 Общество, 00:20 Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК» Политика, 00:08 Дубль Роналду не спас «Ювентус» от вылета из Лиги чемпионов Спорт, 00:02 Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Pro, 00:00 В Крыму погиб вице-президент Гильдии продюсеров России Общество, 07 авг, 23:59 «Манчестер Сити» выбил «Реал» из розыгрыша Лиги чемпионов Спорт, 07 авг, 23:55 Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» соперника Трампа Политика, 07 авг, 23:31
Общество ,  
0 

Отец с сыном пострадал при стрельбе на юго-востоке Москвы

Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате стрельбы на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по столице.

Инцидент произошел близ дома № 101 на улице Юных Ленинцев. Во время стрельбы из травматического оружия получил ранения мужчина, а также его десятилетний сын. Стрельба была открыта в ходе бытового конфликта. Раненых госпитализировали. Стрелявшего ищут.

В Петербурге задержали стрелявшего из автомата на набережной мужчину
Общество
Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

7 августа на юге Москвы водитель машины каршеринга выстрелил в мужчину, предположительно из травматического оружия. Стрельбе предшествовал конфликт. Водитель скрылся с места происшествия.

Теги: Москва, стрельба
Материалы по теме
В Ленинградской области инженер после ссоры выстрелил в соседа по даче
Общество
В Самаре прибывший по вызову в квартиру полицейский пострадал от взрыва
Общество
В Москве неизвестный устроил стрельбу в Южном Бутово
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter