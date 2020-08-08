Отец с сыном пострадал при стрельбе на юго-востоке Москвы

Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате стрельбы на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по столице.

Инцидент произошел близ дома № 101 на улице Юных Ленинцев. Во время стрельбы из травматического оружия получил ранения мужчина, а также его десятилетний сын. Стрельба была открыта в ходе бытового конфликта. Раненых госпитализировали. Стрелявшего ищут.

7 августа на юге Москвы водитель машины каршеринга выстрелил в мужчину, предположительно из травматического оружия. Стрельбе предшествовал конфликт. Водитель скрылся с места происшествия.