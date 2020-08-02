В Петербурге задержали стрелявшего из автомата на набережной мужчину

Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину после стрельбы из светозвукового автомата. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«1 августа в 21:58 в полицию поступило сообщение о том, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов», — заявили в ведомстве.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские. Они задержали жителя Волгоградской области 1986 года рождения. Кроме того, был обнаружен светозвуковой автомат СХ-АК-103.

Задержанный стрелял в воздух, пострадавших не было. В отношении него был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Полицейские изъяли оружие и отправили его на экспертизу. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.