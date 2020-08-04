Синоптик спрогнозировала похолодание в Москве на следующей неделе

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На следующей неделе в Москве ожидается похолодание. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет более облачная и с более затяжными дождями. Дневная температура при этом будет на уровне 15–16 градусов, а ночная — около 13», — сказала она.

Позднякова отметила, что погода начнет меняться уже в выходные. Однако, по ее словам, похолоданием это нельзя будет назвать. «Если до этого будет 25 градусов, то в субботу и воскресенье будет 21–23. Все-таки это настоящая августовская погода», — отметила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 4 августа температура воздуха в европейской части России «будет соответствовать настоящему лету». С 5 августа воздух прогреется до 25–30 градусов. Особенно теплая погода ожидается на северо-востоке европейской и на севере азиатской частей России, где температура превысит норму на 8–10 градусов.