Эксперты объяснили невозможность долгого режима тишины в Донбассе

Пока между сторонами конфликта на востоке Украины сохраняются принципиальные политические разногласия, эффективное разведение военных и прекращение боевых действий невозможно, считают эксперты Международной кризисной группы

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Длительное соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины на данном этапе конфликта представляется невозможным, поэтому сторонам следует стремиться к разведению сил и прекращению огня на небольших участках, там, где это продиктовано гуманитарными соображениями, к таким выводам пришли эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group) в публикуемом 3 августа докладе «Мир на Украине: новый подход к разведению сторон» (есть в распоряжении РБК).

Оценивая длящийся с 2014 году конфликт между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, которых поддерживает Россия, эксперты указывают на то, что все попытки обеспечить длительное перемирие и разведение сторон по всей линии соприкосновения терпели неудачу. Даже согласованное по новым правилам в конце июля перемирие не продержалось дольше суток. Каждая из соперничающих сторон хочет прекращения огня, но только если оно приведет к заключению мира на их условиях, поэтому все участники предпочитают терпеть продолжающиеся военные действия и не готовы прекратить стрельбу на условиях, которые им кажутся невыгодными, объясняют авторы доклады. Одно из главных противоречий — различная трактовка сторонами минских соглашений, заключенных в 2014 году и обновленных в 2015 году.

Помимо разногласий по единственному документу, описывающему сценарий разрешения конфликта, есть и другие препятствия, указано в докладе. Так, соглашения о прекращении огня и разведении сторон, как правило, требуют зеркальных мер от участников процессов. Но такая взаимность действий является проблемой для некоторых украинцев, которые считают, что их противники используют эти механизмы для придания равного Киеву статуса самопровозглашенным республикам. К тому же украинцы раздражены тем, что им следует выводить войска с линии фронта, проходящей через их собственную страну, а украинские военные утверждают, что не полностью доверяют Организации по сотрудничеству в области безопасности в Европе (ОБСЕ) в мониторинге соблюдения Россией и сепаратистами условий разъединения. Наконец, многие в армии и в других местах также хотят сохранить скромные территориальные завоевания, которые Украина зафиксировала в последние годы, и оспаривают заявления ОБСЕ и других о том, что украинское продвижение ставит под угрозу гражданское население, которое может попасть под перекрестный огонь, пишут авторы исследования.

Хотя полный вывод войск с фронта больше не представляется достижимым, более скромная стратегия — ограниченное разведение с гуманитарными целями — имеет потенциал и может открыть путь к более широкому разъединению и более полному и устойчивому прекращению огня в регионе, полагают в Международной кризисной группе. Стороны могут согласиться вывести войска из некоторых населенных районов и в непосредственной близости от ключевой гражданской инфраструктуры. Некоторые представители украинских военных и органов безопасности заявили о своей потенциальной поддержке такого подхода, пишут исследователи. Они ссылаются на относительно успешный опыт разведения сил в районе станицы Луганской. Одним из районов, где в будущем было бы возможно совершить разведение, эксперты называют Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает чистую воду для 345 тыс. человек по обе стороны линии фронта и на которой работают 12 тыс. человек, а с начала военных действий по крайней мере двенадцать ее сотрудников были убиты.