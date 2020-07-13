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Полиция начала проверку информации о стрельбе из автомобиля в Москве

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полиция начала проверку после сообщения о стрельбе из автомобиля на Волгоградском проспекте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам очевидца, неизвестный из салона легкового автомобиля произвел выстрелы в воздух из неустановленного оружия, после чего скрылся.

В пресс-службе главка добавили, что информация о пострадавших не поступала. «В данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личность предполагаемого правонарушителя», — отметили в пресс-службе.

12 июля пассажир автомобиля произвел выстрел из неустановленного оружия на 54-м километре МКАД. Как сообщал источник агентства городских новостей «Москва», стрельба велась из автомобиля «Яндекс.Такси» по другой машине.

Теги: стрельба, полиция, Москва, новости
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