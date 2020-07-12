Пассажир машины открыл стрельбу на МКАДе

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Пассажир автомобиля произвел выстрел из неустановленного оружия на 54-м км МКАД (недалеко от Можайского шоссе, запад Москвы). Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, отметив, что соответствующее обращение поступило в полицию от очевидцев.

Данных о пострадавших не поступало. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, идет проверка.

В свою очередь, агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник сообщает, что стрельба велась из автомобиля «Яндекс.Такси» по другой машине. В столице объявлен план «Перехват».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси»