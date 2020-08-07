В Курганской области в ДТП с автобусом и фурой пострадали 5 человек

Фото: МЧС России

В Курганской области из-за столкновения междугороднего автобуса с груженой зерном фурой пострадали пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в 15:37 (17:37 по московскому времени). У автобуса, следовавшего из Тюмени в Крым, заклинило двигатель. Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу с ушибами и ссадинами.

Водителя грузового авто деблокировали из транспорта, его состояние оценивается как среднетяжелое.

Ранее в Тюмени автобус врезался в магазин, из-за чего пострадали шесть пассажиров. Водитель транспортного средства сообщил, что он въехал в здание, уходя от столкновения с автомобилем.