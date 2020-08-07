Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года

Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.

В сообщении такое решение объяснили тем, что Глюкоза неоднократно выступала в Крыму, который украинская сторона считает оккупированной территорией.

Пограничная служба также опубликовала видеозапись разговора сотрудников контролирующего органа с Глюкозой. Певицу спросили, когда она последний раз выступала в Крыму. Она затруднилась ответить, но предположила, что это было семь лет назад, в 2013 году.

Ее также спросили, выступала ли она в 2014 году на фестивале «Пять звезд». Глюкоза ответила утвердительно. Она сообщила, что прибыла в Крым на самолете по приглашению организаторов. По словам певицы, на тот момент «Украина не объявляла каких-то ограничений». Затем Глюкозе задали вопрос о том, как она относится к «оккупации Крыма Российской Федерацией». «Я вообще никак не отношусь, я просто вне политики», — ответила на это певица. Позже пограничники дали ей копию заключения, о том, что ей запрещен въезд, певица отметила, что не понимает причин такого решения.

Видео: DPSUkraine / Facebook

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