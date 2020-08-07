Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 12:42
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года Политика, 16:04 Что посмотреть: 15 лучших фильмов о будущем Футурология, 16:00  На черноморских курортах значительно вырос спрос на квартиры в ипотеку Недвижимость, 15:57 TikTok призвал 100 млн пользователей в США заявить о себе Белому дому Технологии и медиа, 15:52 Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем Политика, 15:43 Прибыль Nintendo выросла на 428%. Помогли карантины по всему миру Инвестиции, 15:37 Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте Политика, 15:30 Что происходит с рынком жилья Белоруссии перед выборами президента Недвижимость, 15:24 Организаторы собравшего $100 млн ICO пропали «в тумане интернета» Крипто, 15:21 Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске Общество, 15:18 Как лайфхаки ретейлеров сделали CarMax лидером рынка подержанных авто Pro, 15:18 СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии Общество, 15:14 Объявлены даты проведения Московской молодежной биеннале Стиль, 15:10 Дитрих назвал год начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург Экономика, 15:08
Политика ,  
0 

Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года

Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.

В сообщении такое решение объяснили тем, что Глюкоза неоднократно выступала в Крыму, который украинская сторона считает оккупированной территорией.

Пограничная служба также опубликовала видеозапись разговора сотрудников контролирующего органа с Глюкозой. Певицу спросили, когда она последний раз выступала в Крыму. Она затруднилась ответить, но предположила, что это было семь лет назад, в 2013 году.

Ее также спросили, выступала ли она в 2014 году на фестивале «Пять звезд». Глюкоза ответила утвердительно. Она сообщила, что прибыла в Крым на самолете по приглашению организаторов. По словам певицы, на тот момент «Украина не объявляла каких-то ограничений». Затем Глюкозе задали вопрос о том, как она относится к «оккупации Крыма Российской Федерацией». «Я вообще никак не отношусь, я просто вне политики», — ответила на это певица. Позже пограничники дали ей копию заключения, о том, что ей запрещен въезд, певица отметила, что не понимает причин такого решения.

Видео: DPSUkraine / Facebook
Видео: DPSUkraine / Facebook
Video

РБК обратился за комментарием к представителю Глюкозы.

Михаила Мишустина внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Политика

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

В феврале во въезде на территорию Украины отказали бывшему главреду RTVi Алексею Пивоварову. Тогда украинские пограничники вручили
ему постановление, в котором говорилось, что он не смог подтвердить причину своего пребывания в стране.

Теги: запрет на въезд, Украина, новости
Материалы по теме
Главу Мюнхенской конференции внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Политика
Slack начал блокировать аккаунты пользователей за посещение Крыма
Технологии и медиа
На Украине возбудили дело за посещение Крыма немецкими депутатами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter