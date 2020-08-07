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Пандемия коронавируса ,  
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Венедиктов объяснил отказ от вакцины нежеланием «экспериментов в 64 года»

Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пояснил, что отказался от еще не зарегистрированной вакцины от коронавируса из-за нежелания «экспериментов». Об этом он рассказал РБК.

Накануне, 6 августа, Bloomberg сообщил, что некоторых врачей и чиновников уже пригласили пройти вакцинацию от коронавируса. Агентство уточнило, что ознакомилось с текстом одного из таких приглашений, в котором указывалось, что вакцина прошла клинические испытания и признана безопасной. «Эхо Москвы» сообщало, что главный редактор радиостанции Венедиктов также получил предложение пройти вакцинацию.

По словам Венедиктова, сделать вакцину ему предложили «друзья и знакомые из правительства». «Я отказался, потому что я сын врача и не готов в 64 [года] подвергать себя медицинским экспериментам», — сказал главный редактор «Эха».

Венедиктов также отметил, что некоторые его знакомые согласились на вакцинацию, но не стал называть имен. «Это их дело. И врачебная тайна», — добавил он.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В пресс-службе Минздрава в ответ на публикацию Bloomberg указали, что вакцинация начнется только после окончания процесса ее создания, в том числе после получения регистрационного удостоверения. «Это же правило относится и к добровольной вакцинации», — отметили в ведомстве.

Замглавы Минздрава Олег Гриднев указывал, что первыми доступ к вакцине получат наиболее уязвимые слои населения — медицинские работники и пожилые люди.

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Теги: вакцинация, новости, Алексей Венедиктов, коронавирус
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