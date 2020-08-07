Венедиктов объяснил отказ от вакцины нежеланием «экспериментов в 64 года»

Алексей Венедиктов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пояснил, что отказался от еще не зарегистрированной вакцины от коронавируса из-за нежелания «экспериментов». Об этом он рассказал РБК.

Накануне, 6 августа, Bloomberg сообщил, что некоторых врачей и чиновников уже пригласили пройти вакцинацию от коронавируса. Агентство уточнило, что ознакомилось с текстом одного из таких приглашений, в котором указывалось, что вакцина прошла клинические испытания и признана безопасной. «Эхо Москвы» сообщало, что главный редактор радиостанции Венедиктов также получил предложение пройти вакцинацию.

По словам Венедиктова, сделать вакцину ему предложили «друзья и знакомые из правительства». «Я отказался, потому что я сын врача и не готов в 64 [года] подвергать себя медицинским экспериментам», — сказал главный редактор «Эха».

Венедиктов также отметил, что некоторые его знакомые согласились на вакцинацию, но не стал называть имен. «Это их дело. И врачебная тайна», — добавил он.