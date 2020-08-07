Оппозиционные депутаты запустили сайт для сбора денег на выборы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Муниципальные депутаты от оппозиции 7 августа запустили сайт проекта «Живая политика», в рамках которого независимые кандидаты по всей России смогут получить поддержку для продвижения избирательных кампаний на местных и региональных выборах в 2020 году. Об этом РБК рассказали организаторы проекта.

Организаторами проекта стали московские муниципальные депутаты Юлия Галямина, Елена Филина и Станислав Тадей, а также петербургский муниципальный депутат Алексей Касаткин.

«Живая политика» — открытый проект, который готов поддержать любого кандидата, если он честный, самостоятельный и независимый местный политик», — заявили организаторы.

Основной задачей проекта будет помощь в сборе средств на избирательные счета для поддержки кампаний. Предполагается, что средства будут использованы для выпуска агитационных материалов. Также проект рассчитывает привлечь на выборы волонтеров и наблюдателей.