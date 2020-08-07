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Оппозиционные депутаты запустили сайт для сбора денег на выборы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Муниципальные депутаты от оппозиции 7 августа запустили сайт проекта «Живая политика», в рамках которого независимые кандидаты по всей России смогут получить поддержку для продвижения избирательных кампаний на местных и региональных выборах в 2020 году. Об этом РБК рассказали организаторы проекта.

Организаторами проекта стали московские муниципальные депутаты Юлия Галямина, Елена Филина и Станислав Тадей, а также петербургский муниципальный депутат Алексей Касаткин.

«Живая политика» — открытый проект, который готов поддержать любого кандидата, если он честный, самостоятельный и независимый местный политик», — заявили организаторы.

Основной задачей проекта будет помощь в сборе средств на избирательные счета для поддержки кампаний. Предполагается, что средства будут использованы для выпуска агитационных материалов. Также проект рассчитывает привлечь на выборы волонтеров и наблюдателей.

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Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября. При этом голосование пройдет в течение трех дней, 11 и 12 сентября будут объявлены как дни досрочного голосования.

31 июля СК завел против Галяминой уголовное дело по ст. 212.1 УК за неоднократные нарушения при организации митинга. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, в начале июля депутат опубликовала в Сети лозунги, в которых звучал призыв к участию в несогласованном с властями митинге против поправок к Конституции в Москве. В СК отметили, что до этого Галямина «неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства».

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Теги: региональные выборы, Юлия Галямина
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