НАК показал видео ликвидации боевиков в Ингушетии

Национальный антитеррористический комитет (НАК) выпустил видео (есть у РБК) операции, в ходе которой в Ингушетии были ликвидированы два боевика. По данным НАК, они планировали теракты в республике.

Операция прошла в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района, боевики были в частных домах. На кадрах видна оцепленная при операции территория. Кроме того, показаны дома, где лежат разбросанные вещи, в том числе оружие.

Видео: НАК

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При контртеррористической операции боевикам предложили сложить оружие и сдаться, однако они открыли огонь. В результате завязалась перестрелка, «двое бандитов были нейтрализованы, один задержан», сообщили в НАК.

На месте перестрелки нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Из сотрудников правоохранительных органов никто не погиб, мирные жители не пострадали.