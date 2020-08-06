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В Москве пресекли продажу лекарства от коронавируса из мертвых рептилий

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Росздравнадзор по Москве обнаружил в гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице нелегальное лекарство от коронавируса с мертвыми рептилиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями. Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

При этом сотрудник аптеки заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний.

После выявленных нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении препараты арестованы.

В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране превысило 871 тыс., а суточный рост составил 0,6%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: новости, коронавирус, Москва, полиция, аптеки
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