Лукашенко «гарантировал», что Путин не останется президентом до 2036 года

Александр Лукашенко и Дмитрий Гордон (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что по его мнению, коллега Владимир Путин не останется президентом до 2036 года. Лукашенко уверен, что российский лидер найдет себе преемника.

«Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я вам стопроцентно гарантирую, все зависит от обстановки, а она видите какая и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Путина, на Лукашенко, на Гордона <...> Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас».

Материал дополняется.