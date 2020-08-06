Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы

Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор заболевшему коронавирусной инфекцией мужчине, который самовольно покинул больницу. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Как сообщает ведомство, в конце мая 39-летний житель города Шимановска после постановки диагноза «коронавирусная инфекция» дважды самовольно покидал инфекционное отделение больницы.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей). Ему назначили восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Ранее на заболевших коронавирусом, которые сбегали из больниц, уже заводились уголовные дела. Так, в апреле полиция возбудила дело по ст. 236 УК на мужчину, который самовольно ушел из больницы в Московской области.