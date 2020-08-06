СК начал проверку после обрушения моста в ЕАО во время учений

Следователи начали проверку после травмирования 17 военнослужащих в результате обрушения моста в Еврейской автономной области. Об этом сообщается на сайте главного военного следственного управления СК России.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СК, с 3 августа в рабочем поселке Тельман проводились учения, в которых участвовали военнослужащие седьмой отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа.

5 августа при строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода через реку Амур произошло «продольное смещение и складывание пролетов эстакады». В результате 17 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.