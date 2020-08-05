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Военная прокуратура начала проверку обрушения моста в ЕАО во время учений

Фото: gvp.gov.ru
Фото: gvp.gov.ru

Военная прокуратура начала проверку после того, как в Еврейской автономной области (ЕАО) обрушился мост через реку Амур, в результате чего пострадали военные. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

«На место происшествия выехал военный прокурор Хабаровского гарнизона», — отмечает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, при проведении инженерно-понтонных работ произошло «складывание рамно-эстакадного моста». Предварительно пострадали двое военных.

При обрушении моста во время учений в ЕАО пострадали около 20 человек
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Источник ТАСС в экстренных службах ранее отмечал, что во время учений железнодорожных войск в ЕАО из-за крушения моста пострадали 18 человек. Собеседник «Интерфакса» говорил, что травмы получили около 20 человек. По его словам, конструкции моста не выдержали нагрузки. Телеканал РЕН ТВ также сообщал примерно о 20 пострадавших, уточнив, что десять из них получили тяжелые травмы. Первый замглавы Смидовичского района Борис Королев отмечал, что военные никого не пускают к месту ЧП: «разбираются самостоятельно», так как они возводили понтонный мост.

Теги: Военная прокуратура, обрушение моста, проверка, ЕАО
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