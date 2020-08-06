В Приморье десять детей отравились в гостинице

Десять детей отравились в одной из гостиниц поселка Врангель в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное», — отметили в ведомстве.

Прокуратура города Находка организовала проверку по факту отправления детей. По ее результатам ведомство даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также решит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. К проверки привлекли также специалистов Роспотребнадзора.

В конце июля в Иордании более 700 человек отравились шаурмой. По данным министерства здравоохранения страны, пострадавшие в столице страны Аммане посещали ресторан, в котором была объявлена скидка на шаурму. «РИА Новости» со ссылкой на иорданские СМИ сообщали, что отравление произошло из-за соуса, который был подан к блюду.