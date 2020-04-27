Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Власти предложили отсрочить нормы «закона Яровой» для операторов связи Бизнес, 09:56 Песков пообещал, что в июне «станет полегче» Общество, 09:44 СК открыл дело после отравления людей на полигоне в Новосибирской области Общество, 09:41 СМИ узнали об отказе «Барселоны» заставить игроков возобновить сезон Спорт, 09:40 Ревизия договоров: как оптимизировать расходы Pro, 09:27 Министр на примере дочери сообщил о неготовности школ к онлайн-обучению Общество, 09:12 Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины из-за COVID-19 Общество, 09:08 Пилот США вспомнил о подготовке к Третьей мировой войне Политика, 08:56 В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступило 78 пациентов Общество, 08:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля Общество, 08:51 СМИ сообщили о планах АПЛ разрешить пять замен за матч Спорт, 08:47 Онлайн-лагеря и редиска вместо роз: как бизнесмены спасают свое дело Pro, 08:41 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:31 Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей Общество, 08:21
Общество ,  
0 

СК открыл дело после отравления людей на полигоне в Новосибирской области

Фото: СК РФ / Global Look Press
Фото: СК РФ / Global Look Press

Шесть человек отравились насмерть неизвестной жидкостью на мусорном полигоне в Новосибирской области, местное управление СК открыло уголовное дело, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на областное управление СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — заявили в управлении.

В рамках следствия были назначены экспертизы, уточнил собеседник агентства.

Ранее глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал на совещании об отравлении семерых человек неизвестной жидкостью на полигоне твердых бытовых отходов в Черепановском районе, передает местный портал NGS.ru.

По его словам, шесть человек погибли, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Теги: СК, Новосибирская область, отравление, смерть
Материалы по теме
В Подмосковье уволили воспитателя отравившихся детей
Общество
На Украине 18 школьников отравились газом
Общество
В Татарстане 18 человек отравились парами хлора в бассейне
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter