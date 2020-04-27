СК открыл дело после отравления людей на полигоне в Новосибирской области

Фото: СК РФ / Global Look Press

Шесть человек отравились насмерть неизвестной жидкостью на мусорном полигоне в Новосибирской области, местное управление СК открыло уголовное дело, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на областное управление СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — заявили в управлении.

В рамках следствия были назначены экспертизы, уточнил собеседник агентства.

Ранее глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал на совещании об отравлении семерых человек неизвестной жидкостью на полигоне твердых бытовых отходов в Черепановском районе, передает местный портал NGS.ru.

По его словам, шесть человек погибли, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.