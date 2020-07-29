В Иордании более 700 человек отравились шаурмой

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По последним данным пятилетний ребенок скончался и еще более 700 человек получили отравления шаурмой в районе Эйн-Баша в столице Иордании Аммане. Об этом сообщает местное агентство Petra со ссылкой на Минздрав королевства.

Министр здравоохранения Саад Джабер посетил больницу, куда было отправлено больше всего пострадавших. «В ходе визита он распорядился увеличить число специалистов для оказания необходимой помощи пострадавшим, численность которых превысила 700 человек», — передает Petra.

Во вторник министерство здравоохранения объявило о более чем 400 случаях отравления посетителей одного из ресторанов Эйн-Башт, в котором была объявлена скидка на шаурму. «РИА Новости», ссылаясь на иорданские СМИ, сообщает, что отравление произошло из-за соуса, который был подан к блюду. На время следственных мероприятий заведение, устроившее акцию, закрыто.

Это не первый случай массового отравления шаурмой в Иордании. В 2007 году после аналогичного случая по всей стране был введен запрет на продажу шаурмы.