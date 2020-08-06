Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 05 авг, 15:29
В Приморье десять детей отравились в гостинице Общество, 05:07 The Times назвала россиянина бенефициаром крупного энергопроекта Британии Бизнес, 04:55 Камчатская ведущая уволилась после организации акции в поддержку Фургала Общество, 04:38 Facebook удалил пост Трампа из-за ложных утверждений о COVID-19 Общество, 04:17 Роструд привлечет искусственный интеллект к сервису поиска работы Технологии и медиа, 03:48 СМИ сообщили о возможном подорожании доставки товаров в два раза Бизнес, 03:34 Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте Общество, 03:01 Госдепартамент США систематизировал «российскую пропаганду» Политика, 02:37 Депутаты от ЛДПР предложили платить некоторым безработным по ₽10 тыс. Общество, 02:32 Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине Политика, 01:33 Захарова пошутила после обещания Помпео награждать за данные о выборах Политика, 01:30 На детской площадке в Астрахани ребенка насмерть задавила бетонная плита Общество, 01:15 СМИ сообщили о планах Ozon запустить онлайн-продажу автомобилей Бизнес, 01:01 В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве Общество, 00:30
Общество ,  
0 

Камчатская ведущая уволилась после организации акции в поддержку Фургала

Ведущая новостей ГТРК «Камчатка» Александра Новикова уволилась после того, как организовала в Петропавловске-Камчатском акцию в поддержку протестующих в Хабаровске. Об этом она рассказала «Открытым медиа».

«Меня уволили по собственному желанию на следующий день, после того, как я собрала людей на площади. Уговор у нас с шефом был: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово», — сообщила Новикова.

В феврале Новикова обратила на себя внимание после того, как в Сети появилось видео, на котором она смеется во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.

Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз журналистке из Дагестана
Общество
<p>Оксана Пушкина</p>

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали до суммы около 1,5 тыс. руб. Примерно 900 руб. из них можно потратить на медикаменты, 137 руб. — на приобретение путевки в санаторий «для профилактики основных заболеваний», а оставшуюся сумму — «на международный проезд к месту лечения и обратно».

Сказав это, Новикова засмеялась. «Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте. Вы это читали?» — заявила.

Тогда директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев сообщил, что в отношении ведущей и сотрудников, которые разместили это видео в Сети, никаких мер принято не было.

Теги: журналист, Камчатка, увольнение
Материалы по теме
В Кремле поздравили со свадьбой журналиста Андрея Колесникова
Общество
Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз журналистке из Дагестана
Общество
Бывшие журналисты «Ведомостей» запустят новое издание
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter