Камчатская ведущая уволилась после организации акции в поддержку Фургала

Ведущая новостей ГТРК «Камчатка» Александра Новикова уволилась после того, как организовала в Петропавловске-Камчатском акцию в поддержку протестующих в Хабаровске. Об этом она рассказала «Открытым медиа».

«Меня уволили по собственному желанию на следующий день, после того, как я собрала людей на площади. Уговор у нас с шефом был: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово», — сообщила Новикова.

В феврале Новикова обратила на себя внимание после того, как в Сети появилось видео, на котором она смеется во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали до суммы около 1,5 тыс. руб. Примерно 900 руб. из них можно потратить на медикаменты, 137 руб. — на приобретение путевки в санаторий «для профилактики основных заболеваний», а оставшуюся сумму — «на международный проезд к месту лечения и обратно».



Сказав это, Новикова засмеялась. «Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте. Вы это читали?» — заявила.