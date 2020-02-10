Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников. Видеозапись опубликовал телеканал 360.
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб. При этом около 900 руб. из них можно будет потратить на медикаменты, 137 руб. — на приобретение путевки в санаторий «для профилактики основных заболеваний», а оставшуюся сумму — «на международный проезд к месту лечения и обратно».
После этих слов ведущая засмеялась. «Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте. Вы это читали?» — сказала ведущая.
Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил изданию «Подъем», что в отношении ведущей, а также сотрудников, которые разместили это видео в Сети, никаких мер пока принято не было. «Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные, и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для [ведущей] Александры у меня нет», — сказал он. Костылев также добавил, что уже известно, кто именно опубликовал видео.