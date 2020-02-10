Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 13:31
Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России Бизнес, 18:31 Euromoney признал Sberbank Private Banking лучшим Private банком России Пресс-релиз, 18:30 Машины в утиль: что ждать автодилерам в 2020 году Pro, 18:29 Рособоронэкспорт допустил влияние коронавируса на поставки C-400 в Китай Общество, 18:17 Быстрее, шире, умнее: каким станет город будущего Футурология, 18:15  Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Общество, 18:06 Месси установил рекорд среди легионеров Ла Лиги по матчам в основе Спорт, 18:05 Адвокаты фигурантов дела «Сети» назвали приговор необоснованным Общество, 17:58 «Аэрофлот» и Japan Airlines заключили соглашение о совместных рейсах Пресс-релиз, 17:57 От 30 до бесконечности: как компании организовать питание в офисе Pro, 17:51 Суд продлил домашний арест Майклу Калви Финансы, 17:45 Рождение, венчание, ложная тревога и еще 4 невероятных случая в самолете Стиль, 17:44 Кремль заявил о беспокойстве из-за эскалации ситуации в Сирии Политика, 17:43 Суд арестовал участника розыгрыша с коронавирусом в метро Москвы Общество, 17:43
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Фото: alexandr19972011 / YouTube

Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников. Видеозапись опубликовал телеканал 360.

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб. При этом около 900 руб. из них можно будет потратить на медикаменты, 137 руб. — на приобретение путевки в санаторий «для профилактики основных заболеваний», а оставшуюся сумму — «на международный проезд к месту лечения и обратно».

После этих слов ведущая засмеялась. «Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте. Вы это читали?» — сказала ведущая.

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил изданию «Подъем», что в отношении ведущей, а также сотрудников, которые разместили это видео в Сети, никаких мер пока принято не было. «Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные, и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для [ведущей] Александры у меня нет», — сказал он. Костылев также добавил, что уже известно, кто именно опубликовал видео.

Яндекс. Директ

В пресс-службе ВГТРК не ответили на запрос РБК.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля. В 2020 году индексация соцвыплат составит 3%. Увеличение помощи коснется ветеранов боевых действий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов, семей с детьми и граждан, застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Теги: ВГТРК, льготники, ведущая
Материалы по теме
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля
Общество
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter