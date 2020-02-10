Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

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Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников. Видеозапись опубликовал телеканал 360.

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб. При этом около 900 руб. из них можно будет потратить на медикаменты, 137 руб. — на приобретение путевки в санаторий «для профилактики основных заболеваний», а оставшуюся сумму — «на международный проезд к месту лечения и обратно».

После этих слов ведущая засмеялась. «Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте. Вы это читали?» — сказала ведущая.

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил изданию «Подъем», что в отношении ведущей, а также сотрудников, которые разместили это видео в Сети, никаких мер пока принято не было. «Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные, и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для [ведущей] Александры у меня нет», — сказал он. Костылев также добавил, что уже известно, кто именно опубликовал видео.