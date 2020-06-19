Facebook удалил рекламу Трампа из-за обвинений в нацистской символике

В рекламных постах сторонников Трампа использовался перевернутый красный треугольник, которым в концлагерях обозначались политзаключенные. Организаторы рекламной кампании указывают на то, что такой же символ есть в эмодзи Facebook

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Facebook удалил часть рекламных объявлений политической кампании Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на заявление представителя соцсети. Поводом послужили подозрения в том, что один из используемых в них символов связан с символикой, использовавшейся нацистами.

Речь идет о перевернутом вниз красном треугольнике. Нацисты использовали этот символ в концлагерях для обозначения политических заключенных и коммунистов (розовый треугольник, к примеру, использовался для обозначения гомосексуалов, коричневым метили цыган, Звездой Давида — евреев).

Символика размещалась на страницах, принадлежащих Трампу и вице-президенту Майку Пенсу, а также в рекламных и обычных постах на странице Team Trump. В библиотеке рекламных объявлений Facebook указано, что один из таких постов был запущен 17 июня, его охват должен был составить примерно 1 млн человек. Стоимость рекламного объявления была в пределах всего $100–199. Сейчас она не показывается, так как нарушает правила рекламной деятельности Facebook.

Организаторы рекламной кампании указывали на то, что этот символ также является одним из символов движения «Антифа», которое Трамп обвиняет в беспорядках в США, добиваясь его запрета. В одной из групп, которую ведет команда Трампа, после появления новостей о запрете отметили, что перевернутый красный треугольник широко используется в том числе в качестве эмодзи, обозначает принадлежность к «Антифа» и не связан с нацистскими символами.