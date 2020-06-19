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Facebook удалил рекламу Трампа из-за обвинений в нацистской символике

В рекламных постах сторонников Трампа использовался перевернутый красный треугольник, которым в концлагерях обозначались политзаключенные. Организаторы рекламной кампании указывают на то, что такой же символ есть в эмодзи Facebook
Facebook FB $236,95 +0,63% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Facebook удалил часть рекламных объявлений политической кампании Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на заявление представителя соцсети. Поводом послужили подозрения в том, что один из используемых в них символов связан с символикой, использовавшейся нацистами.

Речь идет о перевернутом вниз красном треугольнике. Нацисты использовали этот символ в концлагерях для обозначения политических заключенных и коммунистов (розовый треугольник, к примеру, использовался для обозначения гомосексуалов, коричневым метили цыган, Звездой Давида — евреев).

Символика размещалась на страницах, принадлежащих Трампу и вице-президенту Майку Пенсу, а также в рекламных и обычных постах на странице Team Trump. В библиотеке рекламных объявлений Facebook указано, что один из таких постов был запущен 17 июня, его охват должен был составить примерно 1 млн человек. Стоимость рекламного объявления была в пределах всего $100–199. Сейчас она не показывается, так как нарушает правила рекламной деятельности Facebook.

Организаторы рекламной кампании указывали на то, что этот символ также является одним из символов движения «Антифа», которое Трамп обвиняет в беспорядках в США, добиваясь его запрета. В одной из групп, которую ведет команда Трампа, после появления новостей о запрете отметили, что перевернутый красный треугольник широко используется в том числе в качестве эмодзи, обозначает принадлежность к «Антифа» и не связан с нацистскими символами.

Официальный представитель избирательной кампании Дональда Трампа подтвердил NBC, что этот символ в рекламе использовался именно как символ «Антифа».

Несмотря на это, появление красного перевернутого треугольника в политической рекламе, призывающей к запрету «Антифа», осудили некоторые общественные деятели, в частности глава правозащитной организации «Антидиффамационная лига», выступающей против антисемитизма,  Джонатан Гринблатт. «Оскорбительно и очень тревожно то, что кампания Трампа использовала символ, практически идентичный тому, который использовался нацистским режимом для обозначения политических заключенных в концентрационных лагерях, для критики на своих противников», — заявил он. Он потребовал от сторонников Трампа ознакомиться с историческим контекстом. «Невежество не является оправданием для использования символов ненависти», — подчеркнул он.

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Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Трамп ранее заявлял, что США включат в список террористических организаций движение «Антифа», сторонники которого, как он считает, стоят за организацией беспорядков. Обвинения в адрес радикальных сторонников антифашистского движения выдвигал и генпрокурор США Уильям Барр. «У нас есть доказательства того, что «Антифа» и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности», — говорил он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Антифа, США, Facebook, Дональд Трамп
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