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Общество ,  
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Депутаты от ЛДПР предложили платить некоторым безработным по ₽10 тыс.

Неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, нужно предоставить право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. руб. Такой закон внесут в Госдуму депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, документ опубликовал один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале

Как говорится в пояснительной записке, указы президента России Владимира Путина устанавливают ежемесячную выплату в размере 10 тыс. руб. для неработающих трудоспособных родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы. При этом размер выплаты за уход за инвалидами I группы составляет 1,2 тыс. руб. Все эти выплаты не индексируются.

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«Учитывая, что уход за инвалидом I группы крайне сложен и осуществляется, как правило, оставившими свою работу членами семьи в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня, размер компенсационной выплаты по уходу, который не увеличивался с 2008 года, является недопустимо низким», — отметили авторы инициативы.

Проект предлагает закрепить в законе размеры выплат за уход за всеми указанными категориями инвалидов, а также ежегодно проводить их индексацию. Коэффициент индексации должно установить правительство России.

В июне депутаты от ЛДПР предложили ввести пособия для домохозяек в виде ежемесячных выплат в объеме минимального размера оплаты труда. Согласно законопроекту, такое право получит только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Теги: ЛДПР, безработные, пособия
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