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СМИ сообщили о планах Ozon запустить онлайн-продажу автомобилей

Онлайн-ретейлер Ozon и группа компании «Автомир» запускают онлайн-продажу автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя онлайн-ретейлера.

По данным газеты, на маркетплейсе Ozon появится витрина автодилера, на которой тот представит 14 автомобильных брендов. На площадке для онлайн-продаж будут представлены в том числе Hyundai, Nissan, Kia, Renault и Volkswagen.

Покупатели смогут выбрать модель, комплектацию и цвет автомобиля, а также забронировать машину. В свою очередь «Автомир» гарантирует ее наличие по цене, указанной в предложении.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Как сообщили в Ozon, на этапе запуска будут продаваться только новые машины в Москве и Подмосковье. Позже онлайн-ретейлер планирует расширить географию и добавить автомобили с пробегом.

В марте 2019 года торговая интернет-площадка AliExpress сообщила о намерении открыть для российских покупателей автомобильную категорию и продавать машины. Первым партнером программы должен был стать китайский производитель Chery. Сейчас страница Chery на AliExpress существует, однако автомобиль там купить невозможно.

Теги: «Автомир», Ozon, онлайн-продажи, автомобили
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