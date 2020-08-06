СМИ сообщили о планах Ozon запустить онлайн-продажу автомобилей

Онлайн-ретейлер Ozon и группа компании «Автомир» запускают онлайн-продажу автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя онлайн-ретейлера.

По данным газеты, на маркетплейсе Ozon появится витрина автодилера, на которой тот представит 14 автомобильных брендов. На площадке для онлайн-продаж будут представлены в том числе Hyundai, Nissan, Kia, Renault и Volkswagen.

Покупатели смогут выбрать модель, комплектацию и цвет автомобиля, а также забронировать машину. В свою очередь «Автомир» гарантирует ее наличие по цене, указанной в предложении.

Как сообщили в Ozon, на этапе запуска будут продаваться только новые машины в Москве и Подмосковье. Позже онлайн-ретейлер планирует расширить географию и добавить автомобили с пробегом.