В России появились новые автомобильные и мотоциклетные номера

В России с 4 августа начинает действовать ГОСТ, которым вводятся новые автомобильные и мотоциклетные номера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Речь идет о ГОСТе Р 50577-2018.

Для мотоциклов будут выпускаться номера меньшего размера — 190 на 145 мм вместо 245 на 185 мм. Для праворульных японских, американских автомобилей — с нестандартным местом для крепления — появился новый вид задних двухстрочных номеров. Кроме того, будут выпущены новые знаки для мопедов и внедорожных мототранспортных средств (снегоболотоходы, мотовездеходы), а также для ретроавтомобилей.

При этом сохранились шрифты государственных регистрационных знаков, структура и габаритные размеры основных типов номеров для автомобилей и мотоциклов.

Чтобы изготовить новый знак, владелец транспортного средства может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию.