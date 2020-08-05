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Во время учений во Владимирской области погиб военнослужащий-контрактник

Фото: В/ч 30616 Полигон «Сергейцево» и 6 УМСР / VK
Фото: В/ч 30616 Полигон «Сергейцево» и 6 УМСР / VK

Во Владимирской области во время учений погиб военнослужащий. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Владимир» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По данным Западного военного округа, 5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке один из солдат нарушил требования безопасности, разряжая оружие, в результате чего произвел случайный выстрел. Ранение получил его сослуживец-контрактник, врачам не удалось его спасти, он умер в больнице

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РБК направил запрос в пресс-службу Западного военного округа.

В прокуратуре Владимирского гарнизона уточнили ТАСС, что инцидент произошел на полигоне Сергейцево под Ковровом. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

8 июля в Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник одной из частей ВДВ. По предварительным данным, военнослужащий грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием.

Теги: армия, служба по контракту, Владимирская область, солдат, новости
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