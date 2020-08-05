Во время учений во Владимирской области погиб военнослужащий-контрактник
Во Владимирской области во время учений погиб военнослужащий. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Владимир» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
По данным Западного военного округа, 5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке один из солдат нарушил требования безопасности, разряжая оружие, в результате чего произвел случайный выстрел. Ранение получил его сослуживец-контрактник, врачам не удалось его спасти, он умер в больнице
РБК направил запрос в пресс-службу Западного военного округа.
В прокуратуре Владимирского гарнизона уточнили ТАСС, что инцидент произошел на полигоне Сергейцево под Ковровом. По факту случившегося проводится доследственная проверка.