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В Муроме солдат-срочник утонул при сооружении переправы
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В Муроме солдат-срочник утонул при сооружении переправы
Общество, 21:39
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В Муроме солдат-срочник утонул при сооружении переправы

Солдат-срочник войсковой части № 45445 утонул при сооружении паромной переправы через реку Оку. Об этом сообщает Murom TV.

Отмечается, что погиб рядовой Ярослав Лепин 1996 года рождения, призванный на службу из Нижнего Новгорода. Во время тренировки двое солдат упали в реку, Лепин помог своему сослуживцу добраться до понтона и не смог выплыть. Тело солдата обнаружили спустя два часа.

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Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западного военного округа, комиссия проводит проверку по факту гибели солдата. Также Лепина представят к награде посмертно.

Теги: смерть , солдат-срочник
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