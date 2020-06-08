В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник ВДВ

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели военнослужащего, сообщает ТАСС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Рязани от полученного огнестрельного ранения скончался солдат, проходивший срочную службу в одной из частей ВДВ, сообщают местные СМИ.

Портал РЗН.инфо со ссылкой на Минздрав Рязанской области сообщил, что прибывшие в военную часть медики смогли лишь констатировать смерть, так как солдат «получил рану, не совместимую с жизнью», и мгновенно скончался.

Портал YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани сообщил, что 19-летний солдат погиб на КПП воинской части, предположительно из-за неосторожного обращения с автоматом АК-74, совершив выстрел в подбородок. Информацию о попадании пули в подбородок подтвердил со ссылкой на региональный минздрав и портал 62info.

По данным портала progorod62.ru, трагедия произошла на КПП в Октябрьском городке, где дислоцирован 137-й гвардейский парашютно-десантный полк.