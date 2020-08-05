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Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета

Самолет базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон»
Самолет базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон» (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Два американских военных самолета, приближавшихся к российской границе над Черным морем, были встречены истребителем Су-27, после чего изменили курс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве пояснили, что российский истребитель приближался на безопасное расстояние к обоим американским самолетам — самолету-разведчику RC-135 ВВС США и самолету базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон».

«После разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования... Нарушения государственной границы американскими самолетами-разведчиками не допущено», — заявили в Минобороны.

Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет
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МиГ-31

Российские Су-27 перехватывали американские разведывательные самолеты над Черным морем 23, 24, 27, 30 и 31 июля. В трех первых случаях над Черным морем появлялись самолеты Р-8А «Посейдон» ВМС США. 30 июля вместе с таким самолетом российские истребители перехватили стратегический самолет-разведчик RC-135. 31 июля истребители перехватили самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США.

Накануне, 4 августа, еще один перехват российские военные осуществили над Баренцевым морем. Это был самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии, на его перехват был отправлен истребитель МиГ-31.

Теги: Су-27, авиация, Черное море
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