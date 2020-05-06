Патрушев заявил о принижении Западом роли России во Второй мировой войне

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Западные историки и элиты извращенно трактуют события Второй мировой войны, пытаясь принизить роль России в мире и разрушить систему международной безопасности. Такое мнение изложил в своей колонке на страницах газеты «Аргументы и факты» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Для современной западной элиты ложь о войне — это инструмент принижения роли России в мире, а также стратегическая линия, нацеленная на разрушение сложившейся по итогам войны многосторонней архитектуры коллективной безопасности» — написал он.

По словам Патрушева, западные элиты призывают пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса и изменить политическую карту мира, а попытки противостоять этому называют притеснением свободы слова.

Секретарь СБ России подчеркнул, что отстаивание прав на самовыражение не должно стать прикрытием для фальсификации исторических фактов.