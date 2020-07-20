Минюст выплатил за год ₽1,1 млрд по решениям ЕСПЧ

В отчете Счетной палаты указывается, что это чуть более 66% от выделенной на выплаты суммы. В прошлом году Россия была лидером по числу жалоб в ЕСПЧ

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За 2019 год Министерство юстиции потратило 1,135 млрд руб. на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки закона «О федеральном бюджете на 2019 год».

В документе указывается, что всего деньги были потрачены на оплату 1240 решений суда. Перечисленная сумма составила 66,8% от изначально утвержденных бюджетных ассигнований в размере 1,7 млрд руб.

В Счетной палате отметили, что еще 850,5 млн руб. по решениям ЕСПЧ Минюст к 1 января не выплатил из-за позднего поступления документов.

Россия в прошлом году была лидером по числу обращений в ЕСПЧ. По состоянию на конец 2019 года из почти 60 тыс. жалоб на рассмотрении суда 15 тыс. приходились именно на Россию.