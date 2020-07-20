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Минюст выплатил за год ₽1,1 млрд по решениям ЕСПЧ

В отчете Счетной палаты указывается, что это чуть более 66% от выделенной на выплаты суммы. В прошлом году Россия была лидером по числу жалоб в ЕСПЧ
Фото: Jean-Francois Badias / Reuters
Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

За 2019 год Министерство юстиции потратило 1,135 млрд руб. на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки закона «О федеральном бюджете на 2019 год».

В документе указывается, что всего деньги были потрачены на оплату 1240 решений суда. Перечисленная сумма составила 66,8% от изначально утвержденных бюджетных ассигнований в размере 1,7 млрд руб.

В Счетной палате отметили, что еще 850,5 млн руб. по решениям ЕСПЧ Минюст к 1 января не выплатил из-за позднего поступления документов.

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Россия в прошлом году была лидером по числу обращений в ЕСПЧ. По состоянию на конец 2019 года из почти 60 тыс. жалоб на рассмотрении суда 15 тыс. приходились именно на Россию.

В тех случаях, когда суд признавал, что нарушена хотя бы одна статья Европейской конвенции, самыми распространенными оказались нарушения права на свободу и личную неприкосновенность (90), справедливый суд (61) и запрет на унижающее и бесчеловечное обращение (57). По данным ЕСПЧ, всего по делам, связанным с Россией, в прошлом году было вынесено 198 решений.

Комментируя РБК данные Счетной палаты, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова отметила, что не совсем понятно, что имеет в виду Минюст, когда говорит о 1240 решениях. По ее словам, ЕСПЧ в последнее время часто объединяет однотипные жалобы в одно производство, так что одним постановлением может быть присуждена компенсация десяткам людей. Вместе с тем Минюст «осуществляет выплаты не по делу, а по каждому заявителю».

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Помимо этого Новикова предположила, что в статистику выплат Минюста попадают не только постановления ЕСПЧ, но и утвержденные им мировые соглашения между заявителем и государством-ответчиком и односторонние декларации (когда государство-ответчик само признает нарушение и предлагает компенсацию). В последние годы ЕСПЧ стимулирует страны и заявителей чаще идти на мировые соглашения.

В Минюсте при этом указывали, что в прошлом году ЕСПЧ отклонил более 90% жалоб против России из-за неприемлемости. Всего же за тот год по делам против России было вынесено на 50 постановлений меньше, чем годом ранее.

РБК направил запрос в Минюст.

Авторы: Артем Филипенок, Маргарита Алехина
При участии: Екатерина Костина
Теги: ЕСПЧ, Минюст, Счетная палата
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