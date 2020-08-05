МОЭК подала иск к Дому моды Вячеслава Зайцева более чем на 700 тыс. руб.

Вячеслав Зайцев (Фото: Николь Сергиенко / ТАСС)

Московская объединенная энергетическая компания (ПАО «МОЭК») подала иск к ОАО «Московский Дом моды Вячеслава Зайцева». Это следует из информации в картотеке московского арбитражного суда.

Иск поступил в суд 4 августа, к исковому рассмотрению он пока не принят. В пресс-службе суда РБК сообщили, что сумма иска составляет около 729 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием в пресс службу МОЭК.

Как отмечает «РИА Новости», ранее МОЭК уже подавала иски к Дому моды Зайцева. Так, по данным агентства, в 2019 году суд взыскал в пользу компании около 130 тыс. руб. пени за просрочку оплаты услуг за февраль—октябрь 2018 года, а в 2017 году суд постановил выплатить МОЭК около 2 млн руб. долга за тепло и горячую воду за период с декабря 2016 года по март 2017 года.