Власти Москвы объяснили суть иска к Дому моды Вячеслава Зайцева

В департаменте городского имущества Москвы сообщили РБК, что иск к Московскому дому моды Вячеслава Зайцева связан с задолженностью по арендной плате.

«В связи с возникновением задолженности департамент был вынужден обратиться в суд с иском о взыскании этого долга. При этом город готов идти на диалог для разрешения сложившейся ситуации», — сказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что задолженность сформировалась по земельному участку площадью 2470 кв. м, который находится по адресу: проспект Мира, вл. 21, стр.1.

Накануне стало известно, что департамент подал иск в Арбитражный суд Москвы. Он касается взыскания с дома моды более 58,4 млн руб. Однако в картотеке электронных дел не раскрывалась суть иска. Источник ТАСС отмечал, что он связан с долгом по арендной плате. Модельер Вячеслав Зайцев рассказал РБК, что ничего не знает об этом иске.