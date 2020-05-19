Суд взыскал с Дома моды Зайцева более 19 млн руб. в пользу властей Москвы

Суд решил взыскать с Дома моды втрое меньше, чем просили власти Москвы. Те требовали более 58 млн руб.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» 19,4 млн руб., сообщает «РИА Новости». Таким образом суд частично удовлетворил иск столичного департамента городского имущества — осенью 2019 года тот потребовал взыскать с кутюрье почти 58,5 млн руб.

По данным агентства, часть этой суммы, 22,3 млн руб., составил долг за аренду земельного участка, на котором располагается Дом моды Зайцева, в 2015–2019 годах, а еще 36,1 млн руб. — пеня за неуплату.

Причина, по которой Арбитражный суд Москвы решил втрое сократить размер подлежащей взысканию суммы, пока не известна. Мотивировка будет изложена в полном тексте решения, который пока не опубликован.

Задолженность сформировалась по земельному участку площадью 2470 кв. м, который находится по адресу: проспект Мира, вл. 21, стр.1.

В октябре 2019 года в департаменте городского имущества Москвы РБК сообщили, что готовы были «идти на диалог для разрешения сложившейся ситуации», однако власти вынуждены были обратиться в суд.