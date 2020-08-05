В Екатеринбурге составили протоколы из-за сбора подписей за прямые выборы

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На участников инициативной группы по возвращению прямых выборов мэров в городах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, были составлены протоколы, сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«По действующему законодательству инициаторы этого мероприятия должны были уведомить региональное министерство общественной безопасности, что сделано не было», — сказал он. По словам Горелых, подписные листы, которые были у сборщиков подписей, вернули, а кубы (сборные конструкции, применявшиеся организаторами мероприятия) изъяты как вещественное доказательство и приобщены к собранным материалам.

«Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направят для принятия решение в суд», — добавил он.

Как сообщил «Интерфаксу» председатель регионального отделения общественной организации «Открытая Россия» Владислав Постников, сотрудники министерства общественной безопасности Свердловской области и полиции «практически одновременно нагрянули в обе точки сбора в Екатеринбурге — в сквере у драмтеатра и на Южном автовокзале».