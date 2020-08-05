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В Екатеринбурге составили протоколы из-за сбора подписей за прямые выборы

Фото: vernemvybory / Facebook
Фото: vernemvybory / Facebook

На участников инициативной группы по возвращению прямых выборов мэров в городах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, были составлены протоколы, сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«По действующему законодательству инициаторы этого мероприятия должны были уведомить региональное министерство общественной безопасности, что сделано не было», — сказал он. По словам Горелых, подписные листы, которые были у сборщиков подписей, вернули, а кубы (сборные конструкции, применявшиеся организаторами мероприятия) изъяты как вещественное доказательство и приобщены к собранным материалам.

«Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направят для принятия решение в суд», — добавил он.

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Фото: bizman1 / VK

Как сообщил «Интерфаксу» председатель регионального отделения общественной организации «Открытая Россия» Владислав Постников, сотрудники министерства общественной безопасности Свердловской области и полиции «практически одновременно нагрянули в обе точки сбора в Екатеринбурге — в сквере у драмтеатра и на Южном автовокзале».

«Оформили протокол на члена инициативной группы, депутата гордумы Андрея Пирожкова по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, на двух сборщиков на автовокзале — Максима Верникова и Артема Карамузина — по ч. 5 ст. 20.2 КоАП», — сказал Постников. Он уточнил, что все они добровольно поехали в УМВД, и через два часа были отпущены под обязательство о явке.

Постников подтвердил, что подписные листы уже возвращены, однако «собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направят для принятия решение в суд».

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Он добавил, что инициативной группе удалось собрать около 3 тыс. 150 подписей.

Закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга, депутаты Заксобрания Свердловской области приняли 3 апреля 2018 года. Через три дня его подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. В мае того же года из-за этого мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку.
 

Теги: Екатерибург, выборы, мэр, новости
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