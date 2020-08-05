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Пандемия коронавируса ,  
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В Карелии два вылечившихся пациента повторно заразились коронавирусом

Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Два жителя Карелии, которые ранее лечились от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами теста на COVID-19, повторно заразились этим вирусом. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики. По их данным, у пациентов перед выпиской результаты трех тестов на коронавирус были отрицательными. Однако через некоторое время они повторно обратились в больницу, результаты повторных тестов были положительными.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице во «ВКонтакте» высказал предположение, что случаи повторного заражения могут быть связаны с длительным выделением вируса из организма.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Это может быть связано с длительным выделением вируса из организма. Но настораживают два случая в Карелии. Это обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета. Все алгоритмы лечения, диагностики и динамического контроля соблюдены», — сказал министр.

Ранее, минздрав Карелии зарегистрировал вспышку коронавирусной инфекции в пансионате для пожилых «Малина». Тогда сообщалось о госпитализации 16 из 29 постояльцев пансионата.

По данным оперативного штаба, всего за время пандемии в Республике Карелия зафиксировано 2418 случаев заражения COVID-19. Из них 1500 человек выздоровели, 12 — умерли. За последние сутки в регионе подтвердили 30 новых случаев заражения. Однако по данным регионального минздрава, всего в республике было зарегистрировано 2466 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 1666 человек, умерли 18 человек. За последние сутки, по данным на 5 августа, диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 48 человек.

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Теги: корона, Карелия, COVID-19, Петрозаводск
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