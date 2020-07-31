В Карелии в пансионате для пожилых зарегистрировали вспышку COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В частном пансионате для пожилых «Малина» в Петрозаводске зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции среди сотрудников и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: трое с пневмонией (тест на COVID-19 — отрицательный), у девяти выявлен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию», — написал он.

Также глава ведомства отметил, что девять человек, многие из которых маломобильные, остались в пансионате. Врачи ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 1» установили медицинское наблюдение за постояльцами и дважды в день навещают их. Также на месте начал работу эпидемиолог Роспотребнадзора.

По данным оперативного штаба, всего за время пандемии в Республике Карелия зафиксировано 2275 случаев заражения COVID-19. Из них 1390 человек выздоровели, 12 — умерли. За последние сутки в регионе подтвердили 30 новых случаев заражения.