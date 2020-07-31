Пандемия коронавируса , 31 июл, 15:42
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В Карелии в пансионате для пожилых зарегистрировали вспышку COVID-19
В частном пансионате для пожилых «Малина» в Петрозаводске зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции среди сотрудников и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: трое с пневмонией (тест на COVID-19 — отрицательный), у девяти выявлен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию», — написал он.
По данным оперативного штаба, всего за время пандемии в Республике Карелия зафиксировано 2275 случаев заражения COVID-19. Из них 1390 человек выздоровели, 12 — умерли. За последние сутки в регионе подтвердили 30 новых случаев заражения.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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