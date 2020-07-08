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В Свердловской области найден мертвым пропавший на озере ребенок

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Девятилетний мальчик, который потерялся в районе озера Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

«Один из водолазов при прочесывании акватории озера, где произошла трагедия, обнаружил тело ребенка без признаков жизни. Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину смерти», — уточнили в пресс-службе.

Ребенок потерялся 7 июля во время отдыха с семьей на озере Балтым, сообщает Е1.Ru. По данным издания, мальчик играл на пляже и пропал из поля зрения, после чего его родные обратились в полицию. К поискам в тот же день подключился отряд «Лиза Алерт».

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Фото: tula.sledcom.ru

По информации издания Е1.Ru, недалеко от места пропажи ребенка находится участок акватории, густо заросший водяными растениями, откуда тяжело выбраться. На записях с камер наблюдения, которые проанализировали сотрудники полиции, видно, как ребенок то приближается к водоему, то отбегает, после чего в кадре больше не появляется.

Теги: новости, ГУ МВД по Свердловской области, пропавший ребенок
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