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Общество ,  
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В Подмосковье подозреваемый в обороте оружия выстрелил в полицейского

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В подмосковном Солнечногорске местный житель, подозреваемый в незаконном обороте оружия, во время обыска у него дома выстрелил в сотрудника полиции. Об этом говорится на сайте регионального ГСУ Следственного комитета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

По предварительным данным следствия, полиция пришла с обыском в квартиру мужчины, подозреваемого в незаконном обороте оружия, утром 5 августа. Он выстрелил в живот и ногу одного из полицейских. Пострадавшего госпитализировали, мужчину задержали.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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Во время обыска в квартире полицейские обнаружили арсенал оружия, включая патроны и различные части огнестрельного оружия. На месте продолжают работу следователи и криминалисты.

ФСБ задержала более 40 подпольных оружейников
Общество

ФСБ 3 августа сообщила о задержании 42 подозреваемых в организации подпольных оружейных мастерских. Обыски прошли в 12 регионах по всей стране, в том числе в Москве, Чечне, Кузбассе. В итоге правоохранительные органы изъяли 179 единиц оружия, в том числе гранаты, пистолеты-пулеметы и винтовки.

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Теги: Московская область, СК, обыск, нападение на полицейского
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