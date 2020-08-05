В Подмосковье подозреваемый в обороте оружия выстрелил в полицейского

Фото: Следственный комитет РФ

В подмосковном Солнечногорске местный житель, подозреваемый в незаконном обороте оружия, во время обыска у него дома выстрелил в сотрудника полиции. Об этом говорится на сайте регионального ГСУ Следственного комитета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

По предварительным данным следствия, полиция пришла с обыском в квартиру мужчины, подозреваемого в незаконном обороте оружия, утром 5 августа. Он выстрелил в живот и ногу одного из полицейских. Пострадавшего госпитализировали, мужчину задержали.

Видео: СК РФ

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Во время обыска в квартире полицейские обнаружили арсенал оружия, включая патроны и различные части огнестрельного оружия. На месте продолжают работу следователи и криминалисты.