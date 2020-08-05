Аналитики предупредили о клонах сайтов служб доставки еды

Пандемия коронавируса спровоцировала появление фейковых сайтов служб доставки еды и электроники, сообщил ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско, передает «Коммерсантъ».

Также на возникновение клонов сайтов служб доставки еды обратили внимание в «Лаборатории Касперского» и «СерчИнформ», сообщает газета.

По словам Вураско, пик распространения сайтов-клонов пришелся на апрель, когда в Сети появились 56 фейков Delivery Club, как минимум 30 копий «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды», а также клоны сайтов «Утконоса», «ВкусВилла» и «Перекрестка».

Кроме того, аналитики обнаружили копии интернет-магазинов Samsung и онлайн-гипермаркета электроники «Ситилинк», добавил Вураско. Всего с начала года компания нашла 200 подобных площадок, уточнил аналитик.

Начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что в апреле в названии доменов возросло использование темы доставки: если в феврале было 53 регистрации доменов со словом delivery, то в апреле — 288, указал он. По словам эксперта, обычно фейковые сайты живут два-три дня, до первых жалоб пользователей или правообладателей.