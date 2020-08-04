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В России расширили список стратегически значимых лекарств

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Правительство России утвердило список стратегически значимых лекарств, которые должны производить на территории страны. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый список расширяется с 57 до 215 позиций. Как заявил накануне премьер-министр России Михаил Мишустин, перечень не менялся на протяжении десяти лет.

Власти расширят список производимых в России важных лекарств
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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории России, был утвержден 6 июля 2010 года. Тогда главой правительства был Владимир Путин.

В России также действует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который утверждает правительство. Его создали для государственного регулирования цен на лекарственные средства. Сейчас в этот перечень включено 758 препаратов.

Теги: лекарства, правительство России
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