В России расширили список стратегически значимых лекарств

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Правительство России утвердило список стратегически значимых лекарств, которые должны производить на территории страны. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый список расширяется с 57 до 215 позиций. Как заявил накануне премьер-министр России Михаил Мишустин, перечень не менялся на протяжении десяти лет.

Перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории России, был утвержден 6 июля 2010 года. Тогда главой правительства был Владимир Путин.

В России также действует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который утверждает правительство. Его создали для государственного регулирования цен на лекарственные средства. Сейчас в этот перечень включено 758 препаратов.