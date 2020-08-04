Волочкова обжаловала штраф за посещение монастыря во время карантина

Анастасия Волочкова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Адвокаты балерины Анастасии Волочковой подали апелляцию по делу о нарушении карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Об этом Волочкова рассказала РБК.

По ее словам, она не совершала противоправных действий и планирует отстаивать свою позицию. «За одно правонарушение, которое я не совершала и оно не доказано никакой стороной, [выписали штраф] 20 тыс. руб. Не был доказан факт моего присутствия в магазине без маски именно в тот день, который указан в протоколе», — выразила недоумение Волочкова. Она добавила, что ехала в «место, где карантин не был заявлен».

«Почему мы подали апелляцию? Потому что у нас позиция принципиальная, я не хочу эти штрафы и деньги — 60 тыс. руб. — отдавать просто кому-то и даже просто государству, мне есть на что их потратить», — добавила она.

В пресс-службе Тверского районного суда РБК сообщили, что получили апелляцию на ее первый штраф в размере 20 тыс. руб., апелляция будет рассмотрена в Московском городском суде 14 августа.

Тверской районный суд Москвы дважды — 22 июля и 3 августа — оштрафовал балерину Анастасию Волочкову, посетившую монастырь в селе Дивеево Нижегородской области во время карантина.