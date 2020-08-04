Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 73,38 (-0,78) Инвестиции, 13:46
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,5 (-0,72) Инвестиции, 13:46
В России расширили список стратегически значимых лекарств Общество, 19:11 На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов Общество, 19:09 ФАС увидела угрозу в продаже билетов в закрытые для перелетов страны Общество, 19:09 Цепкало призвал Путина осудить проводимую Минском антироссийскую политику Политика, 19:06 В КНР требования США продать TikTok назвали запугиванием и манипуляцией Политика, 19:01 Волочкова обжаловала штраф за посещение монастыря во время карантина Общество, 18:59 Удвоение кошельков и большие комиссии. Как изменился биткоин за 2,5 года Крипто, 18:56 СМИ сообщили об интересе Apple к покупке TikTok Инвестиции, 18:55 В Бейруте произошел сильный взрыв Общество, 18:41 СК попросил арестовать задержанного за нападение на росгвардейца Общество, 18:33 Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет Общество, 18:26 Экс-одноклубник Овечкина по «Вашингтону» перешел в ЦСКА Спорт, 18:23 Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд Инвестиции, 18:10 Синоптик спрогнозировала похолодание в Москве на следующей неделе Общество, 18:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Волочкова обжаловала штраф за посещение монастыря во время карантина

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Адвокаты балерины Анастасии Волочковой подали апелляцию по делу о нарушении карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Об этом Волочкова рассказала РБК.

По ее словам, она не совершала противоправных действий и планирует отстаивать свою позицию. «За одно правонарушение, которое я не совершала и оно не доказано никакой стороной, [выписали штраф] 20 тыс. руб. Не был доказан факт моего присутствия в магазине без маски именно в тот день, который указан в протоколе», — выразила недоумение Волочкова. Она добавила, что ехала в «место, где карантин не был заявлен».

«Почему мы подали апелляцию? Потому что у нас позиция принципиальная, я не хочу эти штрафы и деньги — 60 тыс. руб. — отдавать просто кому-то и даже просто государству, мне есть на что их потратить», — добавила она.

Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево
Общество
Анастасия Волочкова

В пресс-службе Тверского районного суда РБК сообщили, что получили апелляцию на ее первый штраф в размере 20 тыс. руб., апелляция будет рассмотрена в Московском городском суде 14 августа.

Тверской районный суд Москвы дважды — 22 июля и 3 августа — оштрафовал балерину Анастасию Волочкову, посетившую монастырь в селе Дивеево Нижегородской области во время карантина.

Сначала Волочкова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации), сумма штрафа составила 20 тыс. руб.

Позднее Волочковой выписали штраф в размере 40 тыс. руб. Балерина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании
Теги: Анастасия Волочкова, карантин, коронавирус, новости
Материалы по теме
Суд снова оштрафовал Волочкову после посещения монастыря на карантине
Общество
Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter